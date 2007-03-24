Коммунисты проводят опрос о НАТО, ЕЭП и русском языке

В Луганской области коммунисты проводят “народный опрос” по вопросам отношения к вступлению Украины в НАТО, Единое экономическое пространство и предоставлению русскому языку статуса второго государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром во всех городах и районах Луганской области открылись палатки коммунистов. Только в Луганске таких пунктов почти 30.

Каждый прохожий, который пожелал принять участие в этой акции, получает три бюллетеня. Перед палатками останавливаются преимущественно пожилые люди. Активисты КПУ помогают им «правильно» ответить на вопросы. Бюллетени собирают в импровизированную урну.

Кроме того, участники опроса должны проставить в письмах опроса свою фамилию, адрес и подпись. Так называемый референдум коммунисты завершат в Луганской области завтра, в 16.00.