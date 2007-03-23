УНИАН и РИА “Новости” подписали соглашение о сотрудничестве

Украинское независимое информационное агентство УНИАН и Российское информационное агентство новостей РИА “Новости” подписали соглашение о сотрудничестве в информационной сфере.

Ведущие информационные агентства Украины и России планируют проводить совместные информационные мероприятия: фотовыставки, круглые столы, пресс-конференции с привлечением политиков и экспертов.

Президент УНИАН Ирина ГЕРАЩЕНКО считает, что сегодня украинско-российским отношениям недостает искренности и откровенного диалога на разных уровнях и в различных сферах общественной жизни. “Мы должны быть более понятными друг другу, диалог должны вести не только политики, но и представители бизнеса, культурные деятели, эксперты, журналисты. Это будет способствовать формированию хорошей крепкой базы для активизации украинско-российских взаимоотношений. И если совместные усилия агентств УНИАН и РИА “Новости” будут способствовать тому, чтобы украинцы и россияне знали больше о жизни двух стран, мы будем счастливы. Хочется, чтобы россияне знали больше достоверной информации об Украине, а не жили представлениями об Украине и украинцах” – отметила она.

Генеральный директор УНИАН Олег НАЛИВАЙКО во время церемонии подписания соглашения отметил, что агентство ставит перед собой цель расширить сеть своих представительств за рубежом, чтобы “подписчики агентства имели больше эксклюзивной оперативной информации”. Среди приоритетов агентства – открытие полноценного корпункта в Брюсселе, где уже работает наш корреспондент, а также в Москве.

В свою очередь, комментируя подписание соглашения с УНИАН, главный редактор РИА “Новости” Светлана МИРОНЮК отметила, что агентство “имеет крепкие позиции во многих странах СНГ и сегодня намерено активизировать свою работу в Украине”. “Мы работаем открыто и имеем целью предоставить нашим подписчикам больше информации об Украине. В этом контексте наше сотрудничество с УНИАН имеет для двух агентств серьезное стратегическое значение”, - сказала С.МИРОНЮК. Она также сообщила, что РИА “Новости” готово в рамках сотрудничества и реализации определенных совместных проектов предоставить УНИАН свои ресурсы за пределами Украины.

Директор Главной дирекции стран СНГ и Балтия РИА “Новости” Алан КАСАЕВ сообщил, что ”у агентства в Украине большие и интересны планы. Мы планируем создать Интернет-сайт представительства РИА “Новости” в Украине. Сейчас начинаем активно сотрудничать в организации пресс-конференций, круглых столов, на которые будем приглашать главных российских ньюс-мейкеров. Наша задача - ближе и понятнее Украине и ее народу”.

В свою очередь, руководитель представительства РИА "Новости" в Украине Захарий ВИНОГРАДОВ отметил, что “совместный проект его агентства и УНИАН позволит сделать информационное поле Украины более открытым и объективным”.