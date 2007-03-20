На УТ-1 заявляют, что цензуры не вводили

Пресс-служба Первого национального заявляет о беспочвенности обвинений автора и ведущего социально-политического ток-шоу „Толока” Виктора ПАВЛЮКА в адрес руководства телеканала в введении цензуры на УТ-1.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Первого национального, переданном УНИАН.

По словам авторов заявления, за год существования программы “Толока” в прямом эфире на площадке Первого Национального был обсужден ряд актуальных тем относительно общественно-политического развития страны с политиками и общественными деятелями разных уровней. Однако, утверждают в пресс-службе, в начале нового телевизионного сезона руководителя проекта „Толока” В.ПАВЛЮКА было проинформировано, что профессиональный уровень производства программы не отвечает требованиям качества на Первом Национальном. Низкие рейтинги, несовершенный украинский язык телеведущего, предубежденность некоторых программ - это серьезные недостатки проекта, о которых неоднократно шла речь на страницах отечественных СМИ, отмечается в заявлении.

По данным пресс-службы, качество производства программы „Толока” за обусловленный срок не улучшилась, поэтому приостановка проекта стала логическим и прогнозируемым шагом.

“Президент НТКУ Виталий ДОКАЛЕНКО принял такое решение, руководствуясь Редакционным Уставом Первого Национального”, идет речь в заявлении.

Кроме того, по данным пресс-службы УТ-1, 19 марта в прямом эфире Первого Национального во время трансляции ток-шоу „Толока” обнародовались недостоверные данные интерактивного голосования. “Один из телефонных номеров был заблокирован, о чем знали работники проекта. В данный момент ведется служебное расследование относительно халатного отношения к служебным обязанностям и коррупции в социально-политическом проекте „Толока”, сообщили в пресс-службе Первого Национального.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, утром не вышел в эфир запланированный раньше повтор программы «Толока», который был в прямом эфире вечером 19 марта при участии лидеров оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и Вячеслава КИРИЛЕНКО.

По словам автора программы В.ПАВЛЮКА, об этом ему сообщил президент Первого национального В.ДОКАЛЕНКО. Более того, автору сказали, что программа «Толока» вообще закрывается.

В свою очередь В.ДОКАЛЕНКО заметил, что программу сняли из-за непрофессиональности ведущего. В частности, относительно последнего выпуска В.ДОКАЛЕНКО сказал: «У меня были серьезные претензии к тому, как была подготовлена программа, как вел себя ведущий, как был организован интерактив. Я сам пытался позвонить на оба телефона, но было невозможно дозвониться на телефон в поддержку действий власти».