Нью-йоркский университет получил пуговицы от костюма Ленина
17:54, 20 марта 2007Разное
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Компартия США сделала подарок
Коммунистическая партия США передала Нью-йоркскому университету свою коллекцию исторических документов и фотографий. Как сообщает The News York Times, в коллекции есть документы, которые никогда не были представлены публике. В частности, это бумаги, касающиеся судьбы знаменитого активиста рабочего движения Джо Хилла, расстрелянного в 1915 году.
В архиве также содержатся директивы из Москвы, пуговицы от костюма Владимира Ленина, инструкции членам компартии, личные письма ее членов, секретные коды.
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