Нью-йоркский университет получил пуговицы от костюма Ленина

Коммунистическая партия США передала Нью-йоркскому университету свою коллекцию исторических документов и фотографий. Как сообщает The News York Times, в коллекции есть документы, которые никогда не были представлены публике. В частности, это бумаги, касающиеся судьбы знаменитого активиста рабочего движения Джо Хилла, расстрелянного в 1915 году.

В архиве также содержатся директивы из Москвы, пуговицы от костюма Владимира Ленина, инструкции членам компартии, личные письма ее членов, секретные коды.

Газета.ру