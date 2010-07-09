МВФ - тумбочка, где лежат деньги для Фирташа?

На пресс-конференции в среду вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко высказал мнение, что средства кредита Международного валютного фонда (МВФ) не будут использоваться для погашения долга НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией «РосУкрЭнерго». «В бюджете статьи на возврат денег «РосУкрЭнерго» я не видел, потому что там ее просто нет. Поэтому эти средства не будут использоваться на возврат (долга перед РУЭ)», – заявил он. Однако данный довод экономического вице-премьера, оглашенный им в качестве комментария к недавнему резонансному обращению Юлии Тимошенко в адрес руководства МВФ, вызывает «удивление». Видите ли, поскольку нет такой строки в бюджете, то, значит, не будет и соответствующей выплаты – разве ж это убедительная аргументация для опытного чиновника и финансиста?

Во-первых, статьи на возврат денег «РосУкрЭнерго» нет только в бюджете-2010. Зато такая норма вполне может появиться в финансовой смете страны на 2011 год – господин Фирташ и его друзья могут ведь и подождать немного, коль скоро речь идет о таком «жирном пироге», как 5,4 млрд. долл. Программа же помощи МВФ рассчитана не на один только нынешний год, а на два с половиной года.

Во-вторых, это пока нет такой статьи в бюджете текущего года. Однако вряд ли у кого-то есть сомнения по поводу того, что если на Банковой, скажем, осенью дадут соответствующую команду, то правительство быстренько подготовит проект изменений к закону о госбюджете-2010, парламентская коалиция без задержек за него проголосует, а президент сразу же подпишет.

Ну и, в-третьих, для того, чтобы расплатиться с компанией «РосУкрЭнерго» за якобы долг перед ней НАК «Нафтогаз Украины» совсем необязательно иметь статью в бюджете с упоминанием названия этой швейцарской посреднической структуры. В решении Арбитражного института при Торговой палате Стокгольма от 8 июня 2010 года говорится, что «РосУкрЭнерго» может получить долг и 10%-й штраф от украинской компании не деньгами, а газом – 11 млрд. кубометров плюс 1,1 млрд. кубометров, соответственно.

Дальше, как говорится, дело техники. НАК «Нафтогаз Украина» будто бы передает фирме «РосУкрЭнерго» причитающиеся ей по судебному решению 12,1 млрд. кубометров. Затем украинская нефтегазовая компания решает, что ей нужно срочно приобрести это же количество газа, и покупает его у «РосУкрЭнерго». А уже деньги на эти цели «немощному» «Нафтогазу» выделяет из бюджета правительство. В действительности никаких перемещений газа при этом не будет – он как лежал в подземных хранилищах Украины, так и останется там лежать.

Вопрос останется лишь в цене. Из решения Стокгольмского суда вытекает, что «РосУкрЭнерго» претендует на 5,4 млрд. долл., однако господин Фирташ может «смилостивиться» и согласиться на «каких-то», скажем, 4 млрд. долл. При этом глава Минтопэнерго Бойко преподнесет как свое достижение такую «крупную уступку» со стороны «РосУкрЭнерго»…

Также в дальнейшем наверняка можно будет услышать заявления, что на возврат долга перед «РосУкрЭнерго» деньги от МВФ не пойдут, поскольку, дескать, они будут направлены на какие-то другие, причем, конкретные цели. Например, комментируя последние договоренности с МВФ, Министерство финансов Украины сообщило на днях, что «средства МВФ могут быть направлены в Национальный банк Украины для поддержания на должном уровне золотовалютных резервов или на счета Госказначейства с обязательным выполнением условия об их использовании лишь для урегулирования вопросов погашения внешней задолженности правительства».

Предположим, что в конце июля или в августе МВФ таки решит возобновить кредитное сотрудничество с Украиной и какие-то суммы начнут поступать на счета Госказначейства - причем, пусть, с обязательным к исполнению условием, что эти деньги могут предназначаться лишь для возврата взятых ранее государством внешних займов. А украинское правительство, представим себе, честно будет направлять эти средства исключительно на оговоренные цели. Ну и что, в этом случае нельзя будет посчитать, что кредиты МВФ используются на какие-либо финансируемые правительством проекты (например, на строительство дорог, стадионов и гостиниц под Евро-2012), или на повышение зарплат и пенсий, или на латание дыры в Пенсионном фонде, или на выплаты долгов перед какими-то компаниями?

В том-то и дело, что вышеприведенные условия по использованию денег от МВФ ничего, по сути, не значат, если часть из них попадает на счета Госказначейства Украины. Пойдем от обратного и представим себе ситуацию, что МВФ не даст Украине никаких денег (что, впрочем, весьма вероятно). Но это никак не должно привести к тому, что государство перестанет обслуживать ранее взятые кредиты - ведь в бюджетах каждого года обязательно предусматриваются средства на выплаты процентов по взятым ранее займам и на возврат сумм кредитов, по которым подошли сроки к возвратам.

Правительство обязано платить по внешним долгам, если оно не хочет объявления дефолта, а вот на прочие бюджетные нужды при таком развитии событий (при отказе МВФ в кредитовании) денег останется, понятно же, меньше. Следовательно, если МВФ даст средства якобы только лишь на обслуживание внешних займов, то больше окажется денег на текущие бюджетные расходы.

То есть, бюджет можно сравнить с кошельком, в котором имеется несколько отделений. Во всех этих отделениях могут лежать ваши деньги, и если вы с какой-то целью заняли еще сколько-то у соседа, то не имеет особого значения, в какое отделение кошелька их положить.

Кто-то может сказать, что кредит от МВФ не пойдет на погашение долга перед «РосУкрЭнерго» в том случае, если эти деньги в полном объеме будут направлены в Нацбанк для поддержания гривни от девальвации и ни копейки не попадет на счета Госказначейства. Так, к примеру, было с первым траншем кредита МВФ осенью 2008 года (значительная доля уже второго транша, полученного весной 2009 года, была использована для покрытия дефицита бюджета). Но и с таким выводом нельзя согласиться.

И Азаров, и Тигипко открыто говорят, что кредит МВФ им очень нужен ввиду того, что его выделение откроет украинскому правительству путь к получению займов от Мирового банка, Европейского союза, ЕБРР и других организаций, которые уже непосредственно пойдут на финансирование бюджета. Дело в том, что до возобновления программы сотрудничества с МВФ эти зарубежные структуры не станут давать Украине своих кредитов.

Следовательно, решение МВФ о выделении финансовой помощи Украине, позволит правительству назанимать денег в других местах, а уж их можно будет использовать и для расчета с «РосУкрЭнерго».

О том же, что нынешняя власть всерьез настроена произвести выплаты якобы долга НАК «Нафтогаз Украины» перед «РосУкрЭнерго», однозначно свидетельствуют события в четверг, 8 июля в Верховной Раде. В частности, украинский парламент не поддержал проект постановления «О некоторых вопросах в связи с решениями Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против ЗАО «РосУкрЭнерго» - «за» проголосовали лишь 186 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Почему коалиция провалила этот проект постановления? Да потому что в нем предусматривался целый комплекс мер, препятствующих возможности использования бюджетных средств Украины на оплату так называемого долга перед «РосУкрЭнерго».

В частности, постановлением предусматривалось запретить правительству использовать бюджетные средства и средства, предоставленные Украине международными финансовыми организациями, для погашения каких-либо долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины» перед ЗАО «РосУкрЭнерго», в соответствии с решениями международных судебных инстанций. Кроме того, правительству запрещались любые действия по этому вопросу без согласия Верховной Рады. Предлагались еще ряд других мер в данном направлении.

Так что Тигипко хитрит. На самом деле кредиты МВФ точно не будут прямо или косвенно использованы для погашения долга НАК «Нафтогаз Украины» перед «РосУкрЭнерго» только в двух случаях: первый – если МВФ откажет украинскому правительству в выделении денег; второй – если власть Украины примет решение о невыплате компании «РосУкрЭнерго» каких-либо долгов вообще. Других вариантов нет.

Юрий Глухов