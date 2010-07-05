Зонд обнаружил на Луне присутствие водяного льда

Лунный зонд НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter с помощью радара Mini-RF зафиксировал присутствие водяного льда на дне одного из кратеров у северного полюса Луны.

Как передает РИА Новости, обнаружение признаков присутствия льда и воды на Луне, которая ранее считалась абсолютно сухой планетой, стало одним из самых значимых открытий последних двух лет. Данные сразу нескольких аппаратов, в числе которых индийский "Чандраян-1", американские LRO, LCROSS и Deep Impact, показали присутствие на Луне льда, также гидроксильных групп, возникающих под действием солнечного ветра.

Обработка данных, полученных с американского радара Mini-SAR на борту индийского зонда "Чандраян", показала, что в кратерах в районе лунного северного полюса может находиться по меньшей мере 600 миллионов тонн водяного льда.

Новые снимки с радара, просканировавшего один из вечно затененных кратеров на дне 177-километрового кратера Рождественский, позволили ученым "увидеть" часть этих запасов, которые могут в будущем пригодиться при освоении Луны.

Впервые этот кратер в качестве возможного месторождения льда заметил "Чандраян-1". Однако радар Mini-RF обладает в десять раз большим разрешением. Это позволило ученым с высокой точностью замерить уровень круговой поляризации отраженного сигнала, которая зависит от свойств поверхности. В частности, высокий уровень круговой поляризации может свидетельствовать о присутствии отложений льда.

На только что полученных снимках хорошо видно большое количество красных точек на дне кратера - мест, где коэффициент круговой поляризации выше 1,2. Регионы с уровнем круговой поляризации выше 1 редко встречаются в природе. Помимо присутствия льда, этот параметр может указывать на относительно свежие выброшенные породы, однако в этом случае красные точки концентрировались бы в окрестностях кратера, куда выбрасывается порода после падения метеорита.

Высокий уровень круговой поляризации означает, скорее всего, именно присутствие отложений льда.

Ученые полагают, что лед на Луне мог появиться за счет "экспортных поставок" - его приносят кометы.

Из-за того, что ось вращения Луны отклонена от вертикали к плоскости Солнечной системы всего на полтора градуса, на лунных полюсах есть возвышенности, где Солнце никогда не заходит, а на дне кратеров есть площадки, где, наоборот, светило никогда не появляется. На дне некоторых лунных полярных кратеров царит космический холод - температура там менее минус 200 градусов Цельсия.

После падения кометы на Луну образовавшийся водяной пар осаждается на поверхности такой "холодной ловушки" и остается там навсегда, предполагают ученые.