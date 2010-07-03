Голландский дипломат ранен в Рио после поражения сборной Бразилии

Генеральный консул Нидерландов в Рио-де-Жанейро был ранен петардой после того, как стало известно о победе его соотечественников над сборной Бразилии на Чемпионате мира по футболу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, дипломат Пауль Комененсия смотрел матч Голландия-Бразилия вместе с группой болельщиков на террасе верхнего этажа многоэтажного дома в престижном районе Леми в южном округе Рио.

Когда стало известно о победе сборной Голландии и вылете Бразилии, в районе начался фейерверк, в консула попала петарда и ранила его в левую руку. По словам прибывших на место врачей, рана оказалась неглубокой, и не представляет угрозы его жизни и здоровью.

Очевидцы утверждают, что незадолго до инцидента видели в одном из окон напротив людей с петардами, одетых в футболки бразильской сборной. Тем не менее, по данным полиции, делать вывод о намеренном нападении на голландского дипломата пока рано. Ведется следствие.