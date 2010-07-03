В гонках "АТЛ-Трофи" участвуют политики, спортсмены, любители

2 июля в с. Ясногородка Киевской области стартовали гонки «АТЛ-Трофи 2010» – III этап кубка Украины по трофи-рейдам, - которые продлятся до 4 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, для участия в гонках зарегистрировано более 130 экипажей, более 160 единиц техники и более 260 человек. Среди них – известные политики, профессиональные спортсмены и просто любители гонок.

В частности, в мероприятии принимают участие Виктор ЯНУКОВИЧ (младший), народные депутаты Украины Николай КАТЕРИНЧУК и Игорь ФРАНЧУК, депутат Киевсовета Алексей РЕЗНИКОВ, участник легендарного марафона «Дакар» Богдан НОВИЦКИЙ и многие другие.

Трасса «АТЛ-Трофи» представляет собой труднопроходимые заброшенные лесные дороги и полное бездорожье, а также является одной из сложнейших трасс в СНГ. В гонках принимает участие специально подготовленная техника в категориях: джипы ТР1, ТР2, ТР3, квадроциклы-ATV, туризм. Маршрут гонки пройдет через с. Ясногородка, с. Глебовка, с. Казаровичи.

По словам организаторов, для участников гонок создана вся инфраструктура. На специальной территории будут работать лагерь, выездная поликлиника и кухня. Планируются также развлекательное шоу и концерт.

Отметим, что с 2009 года внедрена новая категория в соревновании «АТЛ-Трофи» класса «туризм», которая сразу же стала популярной. В «туризме» могут принять участие все желающие, используя обычные неподготовленные автомобили. Для туристов прописан особенный трек, более доступный, нежели для профессиональных спортсменов.