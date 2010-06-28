В столкновении Volkswagen и Renault погибли четыре человека

В Днепропетровской области в ДТП погибли четыре и травмированы два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера днем на автодороге Знаменка-Луганск-Изварино водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь в направлении города Павлоград, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров автомобиля Renault от полученных травм погибли. Еще по одному пассажиру этих транспортных средств получили телесные повреждения. Среди травмированных - 15-летний ребенок.