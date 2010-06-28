Янукович и Обама прошли одинаково трудный путь?

Президент Украины Виктор Янукович больше похож на президента США Барака Обаму, чем на премьера России Владимира Путина. Такое мнение озвучила в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi заместитель главы администрации президента Анна Герман.

"Может, потому что и тот, и другой сделали сами себя. И они имеют примерно одинаково трудный путь. Может, Янукович имел немного тяжелее путь к карьере, чем Обама. Но их детство очень похоже, и то, как они боролись за свое существование. Они очень похожи", - отметила она.

"И возможно именно поэтому они с первого полуслова нашли общий язык. Я видела, как загорелись их взгляды при их контакте", - приводит ее слова Украинская правда.