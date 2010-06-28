В Украине дорожают автомобили

В ближайшее время цены на автомобили в долларовом эквиваленте вернутся на докризисный уровень, так как запасы автомобилей прошлых лет, которые продавались со скидкой, уже заканчиваются, - прогнозирует руководитель департамента продаж ООО "НИКО-Украина" Светлана Колесникова.

"Ныне наблюдается переломный момент: остатки складов будут распроданы в ближайшее время, и мы увидим возвращение цен на докризисный уровень", - сообщила С.Колесникова еженедельнику "Зеркалу недели".

По ее словам, самые низкие цены фиксировались в 2009 году, поэтому инвестиции в склад позволяли долго удерживать стоимость автомобилей. "По мере снижения складских запасов импортеры вынуждены поднимать стоимость авто, так как фактически ее поднимает производитель", - пояснила она.

С.Колесникова отметила, что первые месяцы 2010 года автомобильный рынок Украины показывал положительный рост. Кроме того, увеличилось количество кредитных программ и снизились процентные ставки по ним. По ее мнению, все это свидетельствует о том, что дальнейшего сокращения рынка не будет.

Однако маркетинг-директор Группы компаний «АИС» Юлия Птицына считает иначе: продажи, по сравнению с прошлым годом, еще больше упадут. "Наш прогноз - 150 тыс. автопродаж (иномарки плюс авто отечественного производства), что на 12% ниже прошлогоднего показателя. Рынок стабилизируется. Компании будут вести свою маркетинговую политику без ценовых войн».

Если в прошлом году в Украине было реализовано 119,6 тыс. легковых иномарок, то за четыре месяца 2010 года - 32,5 тыс.