Возле стадиона, где играют Англия и Германия, аварийно сел самолет

Самолет с футбольными болельщиками совершил аварийную посадку рядом со стадионом в южноафриканском городе Блюмфонтейн, на котором в 17.00 начался матч 1/8 финала чемпионата мира между командами Англии и Германии.

Как передает Reuters, местная полиция не называет ни причин, по которым небольшой самолет вынужден был приземляться на автотрассу, ни находившихся на борту людей. Известно только, что это была семья южноафриканцев и что у всех были билеты на матч Англия - Германия.

Посадка прошла благополучно: движение машин было на некоторое время прервано, но потом, как только самолет был отбуксирован на обочину, восстановлено.

"Никто не пострадал", - сообщил представитель полиции.