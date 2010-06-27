Лидеры Германии и Англии прервут переговоры на время футбола

Сегодня на чемпионате мира по футболу встречаются давние футбольные соперники - команды Англии и Германии, сообщает Би-Би-Си.

Наблюдать за игрой будут даже на саммите Двадцатки, проходящем в Канаде: канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон намереваются взять тайм-аут, чтобы посмотреть этот матч.

Также сегодня встречаются команды Аргентины и Мексики. Победители этих двух матчей выйдут в четвертьфинал.