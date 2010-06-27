Лидеры Германии и Англии прервут переговоры на время футбола
16:55, 27 июня 2010Разное
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А кто из них вернется в хорошем настроении?
Сегодня на чемпионате мира по футболу встречаются давние футбольные соперники - команды Англии и Германии, сообщает Би-Би-Си.
Наблюдать за игрой будут даже на саммите Двадцатки, проходящем в Канаде: канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон намереваются взять тайм-аут, чтобы посмотреть этот матч.
Также сегодня встречаются команды Аргентины и Мексики. Победители этих двух матчей выйдут в четвертьфинал.
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