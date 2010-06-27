На Прикарпатье супруги отметили 70-летие совместной жизни

На Прикарпатье «молодожены» отметили 70-летие супружеской жизни. Об этом сообщили УНИАН в Яремчанском городском совете. По предоставленной информации, в большом гуцульском селе Микуличин Яремчанского горсовета живут супруги, которые недавно отметили свою «благодатную свадьбу» - 70-летний юбилей совместной жизни. Дмитрий ГРИГОРОВИЧ 1915 года рождения и на пять лет моложе Прасковья ГРИГОРОВИЧ-ТОДОРУК обручились еще в далеком 1940-ом.

В горсовете утверждают, что “в наше время прожить человеку на свете 70 лет - уже дар от Бога. А состоять 70 лет вместе в браке - это для мужа и жены чрезвычайно большое счастье от Господа и исключительное событие, оптимистичный жизнеутверждающий феномен для тех супружеских пар, которым еще очень далеко до такого знаменательного юбилея”.