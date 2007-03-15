Абрамович согласился развестись с женой после разговора с Путиным

Роман Абрамович согласился развестись с женой после того, как президент России Владимир Путин велел ему "навести порядок" в личной жизни.

Миллиардер и владелец ФК "Челси", чью дружбу с Путиным сравнивают с отношениями отца и сына, получил указание разобраться в своей личной жизни, после того как его связь с Дарьей Жуковой в прошлом году стала достоянием общественности.

40-летнему Абрамовичу и его 39-летней жене Ирине в прошлом месяце в Москве обеспечили "быстрый развод". Вся эта история была, вероятно, самым дорогостоящим расторжением брака в мире.

Предположительно, Ирина получает от состояния мужа, которое оценивается в 11 млрд фунтов, собственности и наличных денежных средств на общую сумму от 1 до 2 млрд фунтов, хотя конфиденциальность, обеспечиваемая российской юридической системой, означает, что точные детали решения суда никогда не будут обнародованы.

Этот развод спровоцировал слухи о том, что Абрамович, возможно, обдумывает продажу "Челси", хотя его пресс-секретарь настаивает, что деловые интересы Абрамовича, включая "Челси", не будут затронуты.

Роль Путина в разводе Абрамовича будет описана чуть позже в этом году в новой биографии российского лидера, написанной уважаемым автором Крисом Хатчинсом, который также является биографом Абрамовича.

После того как фотографии Абрамовича в компании бывшей модели, 24-летней Дарьи Жуковой, были опубликованы в октябре прошлого года, Ирина предъявила ему ультиматум: или она, или любовница – и, когда он отказался оставить Дарью, Ирина потребовала развода.

Он, по некоторым сведениям, не хотел давать ей развод, но вскоре после вмешательства Путина передумал.

Хатчинс сказал Daily Mail: "Абрамович и Путин невероятно близки. Хотя между ними разница в 10 лет, Путин воспринимает Абрамовича чуть ли не как любимого сына, а когда Абрамович входит в комнату, у Путина лицо начинает светиться".

"Когда в прошлом году начали расползаться слухи о частной жизни Абрамовича, Путин велел ему привести личную жизнь в порядок. Путин – очень семейный человек, и он не одобрял отношений Абрамовича с Дарьей и той огласки, которую получила эта связь".

"Он воспринимает Абрамовича в некотором роде как посланника России и дал ему понять, что он должен уладить свои личные дела".

"Абрамович, как правило, делает то, что говорит ему Путин, как в бизнесе, так и в личной жизни, и вмешательство Путина, безусловно, повлияло бы на его решение предоставить своей жене развод по обоюдному согласию".

Решающее объяснение между Абрамовичем и Ириной, судя по всему, произошло в декабре.

Хотя Ирина могла бы бороться за получение половины состояния мужа, особенно в случае бракоразводного процесса в Великобритании, она согласилась на гораздо меньшую сумму, чтобы избежать грязного и излишне публичного судебного процесса.

Вместо этого развод состоялся в Москве, где ни одна из сторон даже не присутствовала на слушании в середине февраля.

Развод в России может быть осуществлен через шесть недель после подачи документов, решение о расторжении брака принимается за одно судебное заседание.

Хатчинс говорит, что, хотя у обеих сторон в результате развода осталось "достаточно денег, чтобы обеспечить им безбедную жизнь, живи они хоть еще по 500 лет", Ирина была "абсолютно сломлена" разводом.

"Она никогда этого не хотела", – говорит он.

"Она никогда не хотела разрушить брак, но она слишком горда, чтобы продолжать жить в браке, если бы он не перестал встречаться с Дарьей".

"Что касается Абрамовича, то это будет самый неприятный день в его жизни, потому что он ненавидит публичность".

Абрамович так отчаянно хотел скрыть от глаз общественности свой роман с Дарьей, что пытался в прошлом году добиться распоряжения Верховного суда, запрещающего газете Sunday публиковать подробности его романа. Суд отклонил его просьбу.

Во вторник фотографии Абрамовича, гуляющего по Парижу с Дарьей, были предложены на продажу британским газетам, после чего их таинственным образом забрал обратно фотограф-фрилансер, который их сделал.

Несколько часов спустя пресс-секретарь Абрамовича Джон Манн выступил с сообщением о разводе.

Друзья Ирины думают, что она может теперь поселиться на юге Франции с детьми от брака с Абрамовичем – 12-летней Анной, 11-летним Аркадием, 10-летней Соней, 4-летней Ариной и 2-летним Ильей.

Один из источников сообщил Daily Mail: "Абрамович купил бывший дом герцога и герцогини Виндзорских в Антибах за 15 млн фунтов, и Ирина в восторге от этого места, в то время как Роману там никогда не нравилось. Там ей будет лучше всего, и, судя по всему, там она в будущем и будет жить".

"Роман также, вероятно, будет проводить меньше времени в Великобритании, потому что в Лондоне он не чувствует себя защищенным в плане личной жизни. Он может поселиться в стране, где о нем не слышали, например в Америке".

Абрамович и Дарья выехали вчера рано утром из отеля Fouquet в Париже, где они останавливались с вечера воскресенья.

Гости отеля, где самый дорогой номер стоит 5755 фунтов за ночь, говорят, что видели, как Дарья часто целовала Абрамовича и гладила его по руке.

У Абрамовича не должно быть проблем с тем, чтобы выплатить бывшей жене компенсацию наличными, так как за последние три года он продал свои акции в российском нефтяном гиганте "Сибнефть" и алюминиевой компании "Русал", что принесло ему около 7,5 млрд фунтов.

У него все еще сохраняется много акций фирмы "Евраз", фармацевтической компании "Фармстандарт" и существенные коммерческие интересы и акции в потребительской промышленности и издательском бизнесе в России.

Абрамович был начинающим бизнесменом, когда в 1991 году женился на Ирине, ставшей его второй женой. Все его состояние было накоплено за период брака, что дает ей сильные преимущества в претензиях на компенсацию после развода.

Российские суды часто присуждают жене половину от совместно нажитого в браке, а таковым в случае Абрамовича следует считать все его состояние. Вчера Ирина, безусловно, согласилась на значительно меньшее.

Инопресса