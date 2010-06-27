Свингерский клуб вступил в профсоюз

Руководитель популярного в Дании свингерского клуба Bella Fantasia подписал договор с крупнейшим в стране профсоюзом для того, чтобы обеспечить своих сотрудников надлежащими условиями труда, сообщает Газета.ру со ссылкой на The Copenhagen Post.

"Если мы хотим, чтобы поход в свинг-клуб стал таким же естественным явлением как в супермаркет за пивом или в кино, мы должны что-то предпринимать», – заявил владелец клуба.

Договор с профсоюзом обязывает его выплачивать персоналу полагающуюся зарплату, предоставлять оплачиваемый отпуск, пенсии и оплату сверхурочных и работы по выходным.