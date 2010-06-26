В Донецкой области перевернулась маршрутка: пострадали 13 человек
13:15, 26 июня 2010Разное
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На дороге Кременевка – Ялта
В Донецкой области, вблизи пгт Мангуш, на 51-м км автодороги Кременевка – Ялта, во время движения пассажирского микроавтобуса Wolksvagen, который перевозил 15 пассажиров, произошло повреждение левого заднего колеса автомобиля.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, из-за повреждения колеса автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП пострадали 13 человек, из них четверо детей (1999 г.р., 2001 г.р., 2005 г.р. и 2007 г.р.), которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
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