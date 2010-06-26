В Крыму утонул турист из России
10:25, 26 июня 2010Разное
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Врачи ничего не смогли сделать
В Крыму во время купания в Черном море утонул турист из России.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, 53-летний россиянин и его жена отдыхали на диком пляже в районе курортного поселка Орджоникидзе. Волнение моря составляло три балла.
Мужчину во время купания накрыла волна, он ушел под воду.
Отдыхавшие неподалеку люди вытянули его на берег, начали делать искусственное дыхание и вызвали «скорую помощь». Врачи констатировали смерть.
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