В Крыму утонул турист из России

В Крыму во время купания в Черном море утонул турист из России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, 53-летний россиянин и его жена отдыхали на диком пляже в районе курортного поселка Орджоникидзе. Волнение моря составляло три балла.

Мужчину во время купания накрыла волна, он ушел под воду.

Отдыхавшие неподалеку люди вытянули его на берег, начали делать искусственное дыхание и вызвали «скорую помощь». Врачи констатировали смерть.