Начались рейды на нелегальных таксистов

В Кировограде специальные рейдовые группы в составе представителей городской власти, ГАИ и Головтрансинспекции начали отработку всех микрорайонов города с целью выявления работы нелегальных таксистов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградского горсовета.

Ежедневно в областном центре на работу по обслуживанию пассажиров выезжают больше 5 тыс. автомобилей с «шашками» такси. В то же время, по информации Департамента развития торговли, бытового обслуживания, транспорта и связи горсовета, лишь 1717 машин такси работают на легальной основе, то есть водители имеют соответствующую лицензию, проходят ежедневный медицинский осмотр, а их транспортные средства - технический контроль.

«4 тысячи нелегальных таксистов – это большая проблема для такого города, как Кировоград», - убежден начальник общего отдела Департамента Павел ДЕГТЯРЕНКО.

Рейдовые проверки городская власть обещает активировать в вечерние часы, когда увеличивается спрос на услуги такси.

Штрафы для водителей, которые предоставляют услуги без разрешительных документов, могут колебаться от 510 до 1 тыс. 700 грн. Инспекторы ГАИ имеют право составить протокол об административных нарушениях за управление транспортным средством без лицензионной карточки, сумма штрафа - от 425 до 850 грн.