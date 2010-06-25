Украине грозит путинизация СБУ, МВД и информационной политики

«Путинизация» медиа-политики в Украине происходит параллельно с «путинизацией» силовиков. Оба шага приближают Украину к кучминскому полуавторитарному режиму и российской «управляемой, суверенной демократии» Владимира Путина.

Процесс «путинизации» происходит как в Министерстве внутренних дел, так и в Службе безопасности Украины, куда вернулись дискредитированные должностные лица времен Кучмы, тесно связанные с коррумпированным газовым лобби.

«Путинизация» МВД началась после неоднократных заявлений Партии регионов о якобы политизации МВД при руководстве «оранжевого» министра Юрия Луценко. После своего избрания Янукович «затребовал», чтобы МВД стало «аполитичным», и сказал министру внутренних дел Анатолию Могилеву, что «деполитизация вашей работы» является ключом к ее успеху.

Однако МВД стало еще более политизированным и переживает процесс «путинизации». В ходе встречи со средствами информации, посвященной 100 дням работы власти, Януковича спросили, почему МВД препятствовало оппозиции проводить протесты. Он ответил, что это неправда и что МВД просто защищало покой граждан и остановило попытки меньшинства помешать большинству жить в покое. Как написала об этом «Украинская правда» (5 июня): «Еще несколько подобных заявлений (от Януковича), и можно будет подумать, что мы слушали объяснение представителя “Единой России”.

Журналисты пытались выяснить у Януковича, почему многочисленные отряды милиционеров в полной экипировке стояли между его сторонниками и оппозицией. Он ответил, что силы специального назначения “Беркут” и “Титан” находились там, чтобы предотвратить конфликты между двумя сторонами.

Украинские средства информации высмеяли эти объяснения, отметив, что сейчас реализуется тройная антиоппозиционная стратегия:

1. В какие бы поездки по Украине не отбывал Янукович, на эти события приводится небольшая группа его сторонников.

2. Специальные отряды «Беркута» и «Титана» в полной экипировке размещаются между оппозицией и сторонниками Януковича, причем их количество превышает количество оппозиционеров.

3. Спецназ блокирует оппозицию, окружая ее тесным кругом, и не дает ей двигаться.

Новая политика сводит на-нет именно право на протест, ведь те, кому он адресован, просто его не видят. Сторонникам Януковича позволяется стоять близко к нему, поэтому они попадают в кадр телевизионщиков.

Цель новой политики двойная. Во-первых, продемонстрировать, что оппозиция якобы не имеет значительной поддержки. Во-вторых, запугать граждан, сократив таким образом количество протестующих.

Дополнением к этому служит стратегия препятствования сторонникам оппозиции, когда они пытаются добраться до Киева, плюс медиа-политика, при которой деятельность власти в новостях широко освещается в позитивном ключе, а деятельность оппозиции – очень мало и негативно.

По Конституции 1996-го и 2006 годов СБУ контролируется президентом, поэтому каждый из президентов считал ее своим персональным учреждением. Недостаточный гражданский надзор наряду с избыточными размерами самой службы (30000 офицеров по сравнению с 6000 в британских МІ5 и МІ6) привели к злоупотреблениям со стороны каждого президента.

Среди прочего, при председательстве Леонида Деркача СБУ была причастна к экспорту оружия советских времен в такие зоны конфликтов, как Сьерра-Леоне, что было отражено в голливудском фильме «Оружейный барон», рассказывающем о деятельности торговца оружием Юрия Орлова (играл Николас Кейдж). Николай Мельниченко, один из сотрудников Управления государственной охраны, которое отделилось от СБУ в начале 90-х, тайно записал разговоры Кучмы в его кабинете, включая приказ о похищении и убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. За это преступление не был наказан ни один из сотрудников СБУ.

Еще важнее то, что СБУ продолжает политический надзор в стиле КГБ за оппонентами, а не только сепаратистами, которых любая разведывательная служба считала бы основной сферой своей деятельности. Доказательства, которые удалось получить изданию «Евразия Дейли Монитор», указывают на то, что президент Виктор Ющенко использовал СБУ против своих оппонентов, включая Партию регионов и Юлию Тимошенко. Эти источники также отмечают, что СБУ ведет наблюдение за иностранными политическими гостями страны, включая автора этой статьи.

После попытки запугивания руководителей Украинского католического университета во Львове, когда ректора попросили подписать заявление, в котором он соглашался с тем, что не позволит студентам принимать участие в акциях протеста, разразился международный скандал. В своих заявлениях от 28 мая и 2 июня Госдепартамент США и депутат канадского парламента Борис Вржесневский осудили вмешательство СБУ.

Американско-украинский ректор Католического университета Борис Гудзяк назвал требования СБУ возвращением тактики КГБ. Председатель СБУ Валерий Хоршковский высмеял эти жалобы как «политтехнологию», которую используют «оппоненты происходящих в государстве стабилизационных процессов». Свидетельство надзора со стороны СБУ можно было увидеть в ходе пресс-конференции президента Януковича, посвященной 100 дням его пребывания при власти. Неправительственная организация «Стоп цензуре!», под которой подписались 502 журналиста и 132 неправительственных организации, запланировала акцию протеста во время пресс-конференции.

Лишь несколько лидеров организации «Стоп цензуре!» знали заранее о запланированной акции. Однако, судя по реакции Януковича, он был готов к протестам и знал о планах передать ему футболку с логотипом «Стоп цензуре!» и петицию. Единственным объяснением этого является то, что телефоны участников «Стоп цензуре!» прослушиваются.

Хорошковский - миллиардер и медиа-магнат. Потому он постоянно подвергался критике председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия Гриценко, который считал его кандидатуру неприемлемой ввиду очевидного конфликта интересов.

Популярный телевизионный канал Украины «Интер», генеральным директором которого значится жена Хорошковского Елена, смотрят преимущественно на русскоязычном Востоке и Юге Украины. Валерий Хорошковский «отвечает за контакты с владельцами других средств информации, чтобы договориться о благоприятном освещении деятельности новой власти. (“Киев-Пост”, 7 мая). Хорошковского обвиняют в захвате контроля над Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, отвечающим за выдачу лицензий. В своем обращении к президенту Януковичу от 7 июня журналисты «5 канала» заявили, что Хорошковский намерен отнять у них лицензию и уничтожить канал.

Цензура тесно связана с режимом Путина. Игорь Шувалов (гражданин России) координирует политику новостей телеканалов «Интер» и «Первый национальный» от имени президентской администрации. Шувалов был главным автором темников, которые рассылала телеканалам в 2002–2004 годах Администрация президента Кучмы.

«Путинизация» украинских силовиков - результат урока, который вынесла администрация Януковича для недопущения Оранжевой революции, неосоветской политической культуры, которая породила эту администрацию, и влияния однопартийного правления в Донецке и России.

Тарас Кузьо, Jamestown Foundation