Почему президент Чечни Кадыров и генерал-лейтенант СБУ Скипальский пугают нас экстремизмом

Лидер Чечни Рамзан Кадыров дал интервью одному украинскому изданию.

Я на самом деле тоже когда-то хотела взять у него интервью. Даже написала ему на сайт. Официальный сайт Рамзана Ахматовича – мой любимый веб-ресурс. Я часто захожу туда в отдел письма. Они для меня все равно, что для пенсионеров передача «Жди меня». Читаю, как шестилетние чеченские дети, которые живут в Москве, но тоскуют по Грозному, пишут письма чеченскому президенту, а тот им отвечает, и плачу... Ну я тоже написала на сайт Рамзану Ахматовичу, и просила интервью, практически, уподобившись чеченскому ребенку. Никогда я не писала ранее более подобострастных писем. Я неделю тренировалась, добавляя в черновик письма ежедневно побольше раболепия, но это не помогло. Вероятно, несмотря на непробиваемую лесть, создателям веб-ресурса хватило ума пробить мое имя в Интернете, и, оценив мою всамделишную стервозность, выбросить мое письмо в корзину. Почему моим коллегам повезло больше, подробно анализировать не буду. Знаете, какие в интервью звучали вопросы? - Рамзан Ахматович, как вам удалось поднять республику из руин, как удалось победить ваххабизм и все-такое… Они задали один острый вопрос об Анне Политковской… Рамзан по поводу Ани «отмазался», а они не стали дожимать… Приятнее, наверное, говорить о хорошем… Только в таком случае об Анне Политковской они вообще говорить не имели права. Даже имя ее произносить права не имели.

Они говорили о хорошем… Например, о том, что в Украине ваххабитов больше, чем в Чечне. И что он Рамзан Ахматович, учитывая, что в страну пришли к власти «нормальные люди», готов типа посотрудничать по поводу совместной борьбы с ваххабизмом. Любопытно, что практически в один день с выходом интервью чеченского президента генерал-лейтенант СБУ Александр Скипальский в тон Кадырову припугнул публику, что мол-де Украина давно находится под пристальным вниманием радикальных сектантских исламских течений. (Ой, не зря поговаривают, генерал-лейтенант СБУ так часто в Москву мотается… Не там ли его экстремизмом напугали?). Но вообще все логично. Если якобы в Украине есть угроза экстремизма, то становится вполне понятным, почему президент нашей мирной страны ездит запакованный по уши охраной и эскортом, не зря в нашем всегда мирном метро вдруг стали поговаривать о возможности терактов, не зря запрещают свободу мирных собраний… Нам пытаются навязать страх. Страх - это ведь проверенный инструмент для власти, не имеющей авторитета. Поскольку от этого стало тошно, я решила позвонить лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву. Мне нравится тот европейский ислам, который он строит в Украине, мне нравится, что среди его помощников есть верующие православные. И в конце концов, он один из немногих украинских политиков, у которого есть принципы.

– Мустафа-эфенди, давайте как-то встретимся, поговорим… Кадыров говорит, что в Украине ваххабитов больше, чем в Чечне…

– Не бойтесь. Что может знать об Украине кремлевская марионетка, которая сидит в Грозном? В любом обществе есть радикальные секты, но повода для волнений нет.

– Кадыров готов помочь в борьбе с ваххабитами…

– Скажите Кадырову, чтобы он не совался в Украину. А в понедельник я буду в Киеве.

У Джемилева спокойный и всегда уверенный голос. Наверное, потому, что пережитые страдания и опыт честной борьбы за большие цели дают особенную харизму. Такой харизмы никогда не будет у того, кто пытает пленных и стреляет в лифте в женщину. А добрая сила всегда побеждает…

Маша Мищенко