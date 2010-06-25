Руховцу, который судится с Януковичем по поводу Голодомора, угрожают?

Член Хмельницкой краевой организации Народного руха Украины Владимир ВОЛОСЮК обратился с заявлением к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, в котором сообщил об угрозах незнакомцев уничтожить его.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НРУ.

Также В.ВОЛОСЮК просит генпрокурора возбудить уголовное дело по этому поводу.

Руховец сообщил, что 19 июня около 16.00 на домашний телефон позвонил незнакомый, который угрожал расправиться с ним. «Я взял трубку и услышал угрозы незнакомого мужчины о том, что меня уничтожат за писанину на Президента Украины и СБУ», - отмечено в заявлении.

В.ВОЛОСЮК считает, что угрозы поступают “с верхних ветвей власти, и связаны с его многочисленными публикациями в газете «Голос Громади», где он, работая журналистом, пишет о фактах коррупции во властной верхушке, Генпрокуратуре, СБУ, судах, а также о преследовании соответствующими органами невинных людей”.

Как сообщалось, В.ВОЛОСЮК судится с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, требуя от главы государства извиниться за отрицание Голодомора как геноцида украинского народа.

Слушания по иску В.ВОЛОСЮКА к В.ЯНУКОВИЧУ состоятся в Печерском районном суде Киева 29 июня.