Победитель прибежал на 48-й этаж за 13 минут

Победителем первого забега на 48-й этаж самого высокого здания в Вене - Миллениумтурм - стал австриец, преодолевший 2529 ступенек за 13 минут 29 секунд, сообщают в воскресенье австрийские СМИ.

Среди женщин отличилась немка, добравшаяся до вершины за 16 минут 5 секунд. Всего в соревновании приняли участие 300 спортсменов-любителей. Организаторы "лестничного марафона", который по протяженности превышает традиционный знаменитый забег на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, планируют сделать соревнования ежегодными и провести следующие 11 октября 2011 года.

Забеги на 86-й этаж Эмпайр-стейт-билдинг проводятся уже несколько десятков лет.