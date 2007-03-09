Говорим ”энергия микс” - подразумеваем ”ядерная”

Совет ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС) принял компромиссный план действий на 2007-2009 годы “Энергетическая политика Европы”.

Как передает корреспондент УНИАН, в финальной версии документа лидеры стран-членов решили отнести ядерную энергию к так называемой “энергии микс”.

Планом предусмотрено, что до 2020 года ЕС планирует довести долю использования возобновляемых источников энергии во всем объеме до 20% с нынешних 7%. Однако это не будет означать, что такая доля должна быть в каждой стране.

“На основе главной цели в области использования возобновляемых источников энергии должны быть установлены глобальные дифференцированные цели на национальном уровне при участии государств-членов ЕС с четким соблюдением пропорциональности с учетом стартовой ситуации и потенциала каждой страны-члена, включая нынешюю долю использования возобновляемых источников энергии и энергии микс”, - отмечается в плане действий.

Как сообщал УНИАН, Франция настаивала, что ядерная энергетика должна учитываться вместе с энергетикой на возобновляемых источниках энергии, поскольку она не производит значительного количества парниковых газов. Против такой позиции выступала Германия, которая считает, что ядерную энергетику нельзя относить к разряду возобновляемых.