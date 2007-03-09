”Перспектива с возможным распространением” охватит Украину

Европейский Союз намерен распространить действие Соглашения об энергетическом содружестве на Украину, Молдову, Норвегию и Турцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Плане действий на 2007-2009 годы “Энергетическая политика Европы”, принятом сегодня Советом ЕС (саммитом глав государств и правительств стран-членов ЕС).

“Обеспечить выполнение Соглашения об Энергетическом Содружестве с перспективой его развития и возможного распространения на Норвегию, Турцию, Украину и Молдову”, - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2005 года Украина и Европейский Союз согласились постепенно интегрировать свои энергетические рынки для повышения безопасности энергоносителей, подписав Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической отрасли.

Он состоит из дорожных карт, касающихся четырех конкретных сфер: ядерная безопасность действующих у Украины атомных электростанций, интеграция украинских рынков электроэнергии и газа с общим энергетическим рынком ЕС путем ввода законодательства ЕС относительно энергетики, охраны окружающей среды, конкуренции и возобновляемых источников энергии, повышения безопасности энергоносителей и увеличения прозрачности транзита углеводородов, улучшения норм эффективности, безопасности и охраны окружающей среды в угольной отрасли.

Меморандум также предусматривает разработку в будущем дорожной карты по энергоэффективности возобновляемых источников энергии и мер, направленных на решение проблемы изменения климата.

Соглашение об Энергетическом Содружестве на сегодня подписано 34-мя европейскими странами.