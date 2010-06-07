Отвалившаяся часть крана убила мужчину в Полтаве

09:39, 07 июня 2010
Разное
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Еще один получил тяжелые травмы

6 июня в Полтаве на строительной площадке от стрелы автокрана отвалилось верхнее звено и упало на 42-летнего крановщика, который погиб на месте.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Полтавской области, кроме того, 23-летний строитель получил тяжелые травмы и был направлен в реанимационное отделение Полтавской областной клинической больницы.

 

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