Отвалившаяся часть крана убила мужчину в Полтаве
09:39, 07 июня 2010Разное
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Еще один получил тяжелые травмы
6 июня в Полтаве на строительной площадке от стрелы автокрана отвалилось верхнее звено и упало на 42-летнего крановщика, который погиб на месте.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Полтавской области, кроме того, 23-летний строитель получил тяжелые травмы и был направлен в реанимационное отделение Полтавской областной клинической больницы.
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