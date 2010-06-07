В лобовом столкновении Опеля и МАНа есть погибшие (фото)
03:17, 07 июня 2010Разное
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Кабина грузовика сгорела полностью
В Запорожской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли двое людей.
”Опель-Вектра” при встречном разъезде с грузовым автомобилем ”МАН” с полуприцепом, по невыясненным пока причинам, резко изменил направление движения, вылетел на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение.
Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, водитель грузовика, который после столкновения съехал в кювет и загорелся, успел выскочить из кабины и не пострадал. Кабина грузовика сгорела полностью.
Фото предоставлено Управлением ГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области / УНИАН
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