На Майдане смастерят самую большую в мире Куклу–мотанку

В субботу, 5 июня, на Майдане Незалежности в Киеве, на углу улиц Крещатик и Городецкого, во время празднования Международного дня ребенка, состоится уникальная Акция совместного создания самой большей Куклы–мотанки в мире, к которой может приобщиться каждый желающий.

Это мероприятие состоится в рамках презентации социального проекта «Праздник Семьи» при поддержке Всеукраинского благотворительного фонда «Дорога Будущего», сообщили УНИАН организаторы акции.

Идея проекта «Праздник Семьи» - возрождение и популяризация древнейших украинских семейных традиций, способствовавших творческому общению, сплочению, укреплению и духовному объединению семьи. Известно, что возраст куклы-мотанка - около 6 тыс. лет, она является древнейшим оберегом нашего народа. Все, что человек делает с любовью, становится оберегом, поэтому кукла-мотанка - это не только игрушка, это - символ единенья прошлого и будущего через творчество в семье.

Впервые в Украине состоится совместное создание такого традиционного украинского символа - оберега Семьи, Человека, Ребенка ручной работы: мотанка - мать с младенцами, одетая в яркие одежды - символическое воплощение Украины в образе женщины, яркой, богатой и плодовитой. Символ женской мудрости и заботливой берегини рода.

Как отмечают организаторы акции, основными разработчиками, исполнителями являются мастера-профессионалы из разных регионов Украины, как свидетельство единства Украины. Куклу-мотанку будут мастерить по старинным канонам, из натуральных материалов без использования иглы, техникой намотки по скрытой спирали по часовой стрелке. К этой творческой акции может приобщиться каждая Семья, Человек, Ребенок.

Начало акции - в 12.00, а с 16.00 до 17.00 каждый сможет украсить оберег своей собственной лентой или другими украшениями: ожерельем, бисером, вышивкой и пр. со своим пожеланием семейного и личного благополучия, благосостояния, защиты.

Этим событием, которое стало возможным благодаря объединению усилий многих людей, организаторы удостоверяют, что построение сильной, счастливой страны начинается с понимания и отстаивания ценностей крепкой семьи, взаимопонимания и уважения друг к другу.

Организаторы акции: Фонд «Дорога будущего» и участники проекта „Праздник семьи” при поддержке народного депутата Украины Алексея ЛОГВИНЕНКО.