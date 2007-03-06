Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл во Львов. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь главы Львовской облгосадминистрации Иванка ПОПОВИЧ, Президент проведет встречу с ученым советом ЛНУ им. И.Франко по случаю 60-летия ректора Университета Иван ВАКАРЧУКА и представителями львовской интеллигенции.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, В.Ющенко намеревается после завершения этой встречи остаться во Львове и 7 марта утром посетить Лычаковское кладбище, где планирует возложить цветы к могилам Ивана Франко, и ректора национального университета «Львовская политехника» Юрия Рудавского.