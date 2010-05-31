Диоксиновый скандал: Минагрополитики хочет опровержения от Германии

Украина будет требовать от Германии извинений за диоксиновый скандал. Пока речь идет об опровержении информации о диоксине в украинской кукурузе. Компания-экспортер не исключает и иска относительно денежной компенсации за клевету.

Министерство агрополитики Украины сообщило, что обратится в немецкое посольство в Киеве с официальным письмом. В нем дипломатов попросят публично опровергнуть информацию о наличии следов диоксина в украинской кукурузе, которой кормили кур в Германии, сообщает Немецкая волна.

«Нам уже официально институт им. Медведя (Киевский институт экогигиены и токсикологии - ред.), который имеет международную аккредитацию, дал вывод, что в кукурузе, которая отгружалась, а образцы, кстати, сохраняются шесть месяцев, нет ни диоксина, ни фуранов», - сказал в интервью «Немецкой волне» заместитель министра агропромышленной политики Украины Иван Демчак. На основании этого будет подготовлено письмо немецкому посольству, «чтобы они все опровергли», рассказал он.

Украинская сторона уже сообщила результаты экспертизы кукурузы в Брюссель, прибавил Демчак.