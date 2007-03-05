Тестирование-2007 в общеобразова-тельных школах. Пресс-конференция в УНИАН

11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Тестирование в общеобразовательных школах Украины в 2007 году”. Во время пресс-конференции директор Украинского центра оценивания качества образования доктор педагогических, наук, профессор Игорь Ликарчук расскажет об актуальных вопросах проведения тестирования в общеобразовательных школах Украины в 2007 г. В работе также примет участие пресс-секретарь Украинского центра оценивания качества образования Оксана Денисюк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).