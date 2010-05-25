Молния ударила в Хмельницкую городскую свалку
22:20, 25 мая 2010Разное
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Погибла женщина
На территории Хмельницкой городской мусорной свалки были поражены молнией женщина 1954 года рождения и мужчина 1956 года рождения.
Об этом УНИАН сообщил старший инспектор Центра пропаганды Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в области Алексей ЧЕРКАСОВ.
По его словам, в результате поражения молнией женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Мужчина получил ожоги спины и ягодиц и госпитализирован в состоянии средней тяжести в реанимационное отделение Хмельницкой городской больницы.
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