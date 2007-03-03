На трассе Киев-Одесса грузовик врезался в Toyota: есть жертвы

В Кировоградской области на 236-м км автодороги Киев-Одесса грузовой автомобиль „DAF ТЕ95XF” с полуприцепом столкнулся с автомобилем “Toyota Corolla”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП пассажирка автомобиля „Toyota Corolla" погибла на месте аварии, а еще четверо пассажиров этого же автомобиля с телесными повреждениями госпитализированы.