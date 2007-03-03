В Херсоне впервые зафиксирован зимний случай укуса паука-каракурта

В Херсоне зафиксирован пока единственный зимний случай укуса паука-каракурта.

Как сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель главного врача Херсонской областной СЭС Анатолий КОВАЛЬ, обычно укусы ядовитых пауков, в частности, каракуртов, фиксируют в летние месяцы, однако из-за небывало теплой зимы паук не впал в спячку.

42-летняя медсестра из Херсона была укушена пауком прямо в своей квартире. Почувствовав укус, женщина заметила сильную отечность, от которой попыталась избавиться с помощью антиаллергенных препаратов и сразу же вызвала «скорую помощь». Приехавшие медики оперативно провели процедуру детоксикации. Благодаря этому удалось спасти жизнь пострадавшей.

Также женщине удалось поймать в банку своего обидчика - самку паука-каракурта. По словам пострадавшей, паука она могла принести на одежде с поля на территории бывшего аэродрома в Северном микрорайоне Херсона.

Это первый случай укуса каракурта в 2007 году. В течение 2006 года в Херсонской области от укусов пауков-каракуртов пострадало 18 человек. Название паука переводится с тюркского как «черная смерть». Пострадавшие не умирают мгновенно только из-за малого количества получаемого при укусе яда.

Эффективная мера при оказании первой помощи – прижигание. Необходимо не позже чем через две минуты прижечь место укуса пламенем головки спички и дать ей полностью сгореть в ранке. При этом разрушается от 90% до 100% яда.

По данным медиков, яд каракурта сильнее яда гремучей змеи.