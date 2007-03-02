Мужчины чаще выбирают купе по половому признаку... Хотя как считать

Билеты в раздельные купе в железнодорожных поездах чаще приобретают мужчины. Как сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью Горьковской магистрали, новой услугой воспользовались 1043 представителя сильного пола и 701 женщина. (Впрочем, и по статистике соотношение мужчин и женщин в поездах составляет примерно 60 и 40 процентов).

С 15 января в нескольких поездах ОАО Российские железные дороги при покупке билетов на поезда дальнего следования пассажиры получили возможность выбрать билет в мужское, женское или смешанное купе.

"Среди поездов, участвующих в эксперименте, три поезда формирования Горьковской железной дороги. В частности это поезд 59/60 "Волга" Нижний Новгород - Санкт-Петербург (один купейный вагон), поезд 21/22 "Нижегородец" (один вагон СВ), поезд 2/1 "Татарстан" Москва - Казань (один вагон СВ)", - сказали в службе.

Там отметили, что оформление билета по новой системе в мужское или женское купе не требует каких либо дополнительных материальных и временных затрат со стороны пассажира. Стоимость билета такая же, как и в других вагонах равного класса.

РИА "Новости"