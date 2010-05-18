Глава правления ЮГОКа: заявления о невыплате зарплаты – это инсинуации

Заявления нового руководства "Южного горно-обогатительного комбината" о задолженности по зарплате на предприятии, возникшей по вине законного руководства комбината, не соответствуют действительности.

Об этом сегодня в ходе видеоконференции заявил законно избранный председатель правления ЮГОКа Сергей БАРАБАНОВ.

По его словам, каждый из пунктов коллективного договора, заключенного между руководством ЮГОКа и трудовым коллективом на 2010 год, неукоснительно выполнялся. «Социальная сфера работала и содержалась на должном уровне. Все заявления о невыплате зарплаты – это инсинуации, которые можно рассматривать как элемент черного пиара, направленного на дискредитацию законного руководства ЮГОКа. Зарплата за март была выплачена в полном объеме в апреле, а за апрель должна была быть выплачена только 10 мая, то есть уже после рейдерского захвата предприятия, произошедшего 30 апреля», - уточнил он.

При этом он отметил, что приказ о повышении зарплаты на 32%, заслугу в чем приписывает себе новое руководство комбината, был подписан еще до рейдерского захвата ЮГОКа. “Приказ подписывал я. После повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты в Украине законное руководство предприятия пересмотрело тарифные ставки и повысило зарплату», - добавил С.БАРАБАНОВ.

Он убежден, что несмотря на сложную ситуацию, которая возникла на ЮГОКе в связи с рейдерским захватом предприятия, комбинат продолжит работать стабильно. «На предприятии работают люди высокого профессионализма, и я надеюсь, что нынешние проблемы не отразятся на производственных показателях ЮГОКа», - добавил глава правления.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля этого года руководство ЮГОКа заявило об осуществлении рейдерской атаки на предприятие и силовом захвате его административного здания. По мнению начальника юридического отдела ЮГОКа Вячеслава ВОШКОЛУПА, попытка сменить руководство предприятия не имеет под собой никаких законных оснований.

По его словам, якобы назначенный исполняющим обязанности главы правления ЮГОКа Михаил КОРОЛЕНКО, который до этого работал в ОАО «Центральный ГОК», не предъявил действующей администрации предприятия никаких документов, подтверждающих его назначение. «Нам было сказано, что 30 апреля состоялось заседание наблюдательного совета комбината, на котором и.о. главы правления был назначен М.КОРОЛЕНКО, однако протокола этого собрания предъявлено не было. Его не видел и законно избранный председатель правления ЮГОКа Сергей БАРАБАНОВ, кабинет которого был 30 апреля силой захвачен людьми М.КОРОЛЕНКО», - отметил начальник юротдела ЮГОКа и добавил: «Прибывший в офис ЮГОКа вслед за КОРОЛЕНКО член наблюдательного совета комбината Геннадий КОРБАН категорически опроверг информацию о проведении заседания НС и о смене главы правления, однако его не пустили в кабинет главы правления, в котором уже находился М.КОРОЛЕНКО».

Он также подчеркнул, что не считает достаточным основанием для смены главы правления постановление Саксаганского районного суда Кривого Рога от 22 апреля 2010 года, которым якобы запрещается препятствовать М.КОРОЛЕНКО в исполнении обязанностей главы правления ЮГОКа.

В свою очередь, адвокат ОАО “ЮГОК” Татьяна ВАСИЛЮХА считает недействительным определение Саксаганского районного суда Кривого рога о запрете каким бы то ни было физическим и юридическим лицам препятствовать в доступе и пребывании на территории ОАО “ЮГОК” Михаилу КОРОЛЕНКО. По ее мнению, данное решение суда заведомо неправосудно. “Обязать кого-то исполнять трудовые функции можно лишь решением суда, а не просто определением об обеспечении иска”, - подчеркнула адвокат.

Она заявила, что обратится в Апелляционный суд Днепропетровской области с жалобой на это неправосудное определение с просьбой о его отмене.

Справка УНИАН. ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" входит в пятерку крупнейших производителей железной руды и является единственным в Украине ГОКом, который производит агломерат.