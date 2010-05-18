В Никитском ботаническом саду началось массовое цветение кактусов

В кактусовой оранжерее Никитского ботанического сада (Крым) началось массовое цветение растений.

Как сообщает официальный сайт НБС, в частности, зацвели агавы американские, удивляющие посетителей своим многометровым цветоносом. Особенность агав в заключается том, что после цветения и плодоношения они погибают.

Также началось массовое цветение кактусов, коллекция которых насчитывает более 1000 видов.

"Но особенно необычно среди этого великолепия смотрятся цветущие орхидеи, непредсказуемые краски и формы которых по праву считаются одними из самых оригинальных в растительном мире", - сообщается на сайте.