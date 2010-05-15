В Киеве столкнулись две маршрутки: одна перевернулась
17:22, 15 мая 2010Разное
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Пострадали три человека
Сегодня около 15.00 в Киеве на Ленинградской площади во время столкновения двух маршруток пострадали три человека.
Об этом УНИАН сообщили в ГАИ МВД Украины г. Киева, отметив, что одна из маршруток в результате столкновения перевернулась.
По имеющейся информации, в одной из маршруток – автобусе «Богдан» - находились 20 человек, в другой, такой же, 25.
При этом, как отметили в ГАИ, оба водителя заявили, что двигались на “зеленый” сигнал светофора.
Сейчас на месте события работают оперативные группы.
В то же время для установления истины сотрудники ГАИ используют снимки видеофиксации камер, которые установлены на Ленинградской площади.
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