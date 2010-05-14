Как забрать у державы свое: у меня пока выходит не очень…

Скажу сразу, если бы словосочетание «налоговый кредит» случайно не всплыло в разговоре с одним из моих знакомых (он работает экономистом), я не имела бы ни малейшего представления о своем законном праве на возмещение части денег, уплаченных за обучение моего ребенка в вузе.

Оказывается (не правда ли, круто звучит, когда речь идет о чем-то положенном по закону), где-то в феврале-марте можно отнести пакет документов в налоговую и, говоря канцелярским языком, «претендовать на снижение суммы общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по итогам такого отчетного года, в случаях, определенных законом».

Претендовать – это, конечно, громко сказано. Мне, например, в основном приходилось выслушивать претензии сотрудников налоговой. То в пакете оказались «ненужные» документы. То с первого раза не сообразила, что в тех графах налоговой декларации, куда мне вписать нечего (скажем, о земельных участках или банковских счетах) надо ставить прочерк, а не оставлять «как было». Было дело, мне минут 10 выговаривали за вопиющую неспособность рассчитать сумму на возмещение по «абсолютно понятной», с точки зрения налоговиков, схеме…

Впрочем расчеты, как выяснилось, - больной вопрос не только для меня. Все тот же знакомый просветил, что налоговая, проверяя правильность заполнения документов на налоговый кредит, каждый раз старается занизить сумму возмещения. Впрочем тут же посоветовал не лезть в прения, если только «матчасть» от зубов не отскакивает.

Тем не менее, с учетом моей зарплаты (больше суммы уплаченных налогов, понятное дело, никто возмещать не будет), стоимости обучения, того факта, что во внимание принимаются только учебные месяцы, что сумма возмещения жестко ограничена по каждому месяцу и т.д. и т.п… в моем случае выходит чуть больше тысячи гривен, которые моя родная держава по закону мне обязана вернуть. Для меня это деньги. Но, чтобы их получить…

Для начала я должна либо взять день за свой счет на работе, либо хоть на полдня отпроситься – налоговая, как вы понимаете, ни в выходные, ни по вечерам посетителей не принимает. Потом ждать еще два месяца, пока они все предоставленные мною сведения проверят и перепроверят. И только после всего этого, узнав все в той же налоговой «свой номер в реестре» могу «в любое удобное время» отправляться за деньгами в банк, который… совершенно верно, также ни в выходные, ни по вечерам не работает.

Но и в придачу к этому родная отчизна не устает изобретать новые проблемы для таких как я. Например, в этом году требовали в дополнение к прошлогоднему пакету документов принести справку из вуза о… количестве учебных месяцев в году.

А когда пришло мое время получать начисленное, оказалось, что за день до этого в единственном на весь Киев Зембанке, где только и можно получить налоговый кредит, Нацбанк ввел временную администрацию и велел не отдавать никому и никакие деньги в течение следующих полугода. Разумеется, в одной госструктуре – Нацбанке не сообразили заранее предупредить другую госструктуру – налоговую о том, что с выплатами людям назревают крупные проблемы. Пускай, мол, пока есть время, подыщут другой банк… Ага! И разумеется, когда я узнавала свой номер в реестре, сотрудники налоговой «не сообразили» предупредить, что за деньгами, пока не будет назван другой банк, да пока туда не переведут деньги, да пока по новой разберутся с документами… в общем, сейчас положенные мне деньги получить нельзя нигде и никак. В том вопросе меня просветили уже сотрудники банка, хорошо, хватило осмотрительности сперва уточнить, не отличается ли и там список необходимых документов от прошлогоднего.

Но не ждите, что даже о такой запутанной схеме с настолько труднодостижимым «призом» вам расскажут, да хоть в том же вузе, скажем, при подписании контракта. В Украине знание о, том, что положено людям по закону, все больше становится «привилегией» настойчивых…

Вера Сорока