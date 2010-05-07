Тимошенко обещает устроить «генетическую чистку». Это как?

Лидер «Батькивщины» и БЮТа, самопровозглашенный лидер объединенной оппозиции Юлия Тимошенко огорошила собравшихся на ее пресс-конференцию в Виннице, мягко говоря, неоднозначным обещанием провести в собственной партии… «генетическую чистку».

Дословно прозвучало такое: «Мы существенно перестроим и обновим свою партию. Подбор людей будет происходить не по возрастному цензу, а по генетической направленности. Будут отбираться люди, которые имеют генетический код, то есть выступают с лозунгом «Украина прежде всего».

В результате, как это себе представляет Тимошенко, в БЮТ должны остаться «стойкие люди, которые не соблазнились прелестями действующей власти».

Надо отметить, это - не первый «крестовый поход» Юлии Владимировны за чистоту рядов собственной команды. Помнится, еще во время своего последнего премьерства она в ответ на вопросы, что делают в ее окружении «бывшие» олигархи и кучмисты, отшучивалась: взяла, мол, их «на перевоспитание». И вообще каждый, дескать, должен иметь право осознать свои прошлые ошибки и поступками доказать свежеобретенную преданность делу независимой и обеспеченной Украины. Чем закончилось «перевоспитание» страна еще помнит – громкие дела с участием нардепов-бютовцев (одновроде как расследовали, другое– зависло) и «побеги» (не один, и не два) из фракции в лагерь победителей.

Надо полагать, Юлия Владимировна пришла к выводу, что «генетический код» никаким воспитанием не прошибить. Только вот вопрос: как именно определить тех самых носителей «чистых генов», априори не способных на предательство Украины? (или все-таки в первую очередь на предательство лидера?)

На данный момент однозначный вывод сделан только в отношении бывшего соратника по Майдану, экс-президента Виктора Ющенко – он «генетический тест» завалил, потому как чересчур, по мнению Тимошенко, амбициозен. Следовательно – не партнер. «Недавно общались, но из этого ничего не вышло», - заявила Юлия Владимировна.

Но проблема в том, что в таком деле отрицательный результат не показателен, для эффективного «генного анализа» необходим образец для сравнения. Ну, чтобы иметь возможность сделать вывод о совпадении на 98%, 80%… и так далее. Вплоть до полного совпадения с «генетической любовью к Родине» у амебы – это уже на другом конце шкалы.

Не разразятся ли среди претендентов на звание «эталон генетического соответствия истинному патриоту Украины» битвы не менее, а то и более кровопролитные, чем за роль лидера так и не родившейся единой оппозиции?

И не слишком ли сама по себе идея отбора «своих» по генетическому коду напоминает не забытые еще миром идеи несколько более крупного (и более известного в мире) лидера, ради которых в землю уложили миллионы ни в чем не повинных людей?

А может быть все много проще: нерадивые журналисты опять чего-то не расслышали, не так поняли, переврали… и нас ждет очередная порция гневных опровержений, как было в случае с известной фразой Тимошенко: «А кто вам сказал, что люди не хотят диктатуры?». Да и не только с ней…

Вера Сорока