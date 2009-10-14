В деле о развращении детей в Артеке фигурируют фамилии нардепов

В деле о развращении малолетних детей в "Артеке" фигурируют фамилии трех депутатов Верховной Рады.

Об этом "Украинской правде" заявил нардеп от БЮТ Григорий Омельченко, который делал депутатские обращения в связи с развращением в "Артеке".

"Там фигурируют фамилии троих депутатов. Я делал запросы 7 и 12 сентября. Последний был с новыми доказательствами, были названы три фамилии народных депутатов и священника", - сказал он.

"И я не боюсь угроз. Ненормальный вчера позвонил мне по правительственному телефону и напоминал, что у меня тоже есть внуки", - добавил Омельченко.

Он также сообщил, что была проведена психологическая экспертиза, а также проверены показания детей на детекторе лжи. "Эксперты признали, что дети говорят правду об обстоятельствах преступления против них", - сказал Омельченко.

"Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что детей насиловали в течение трех лет", - подчеркнул он.

Омельченко также сообщил, что во время обыска на компьютере, которым пользовался арестованный, было найдено 32 000 порнографических фото и более 3 десятков порнофильмов.

Депутатское обращение Григория Омельченко от 7 сентября в связи с чрезвычайными событиями в "Артеке" на имя президента Ющенко было обнародовано в "Живом журнале" интернет-пользователя lumpen. Там упоминается нардеп от БЮТ Виктор Уколов.

Вместе с тем сам Омельченко в комментарии "Украинской правде" отказался называть фамилии депутатов, которые он приводил в обращении к Виктору Ющенко.

"Я по этому поводу не буду давать ни одной фамилии до конца следствия. Не скажу из какой фракции, партии, все сказано в моих запросах. Ни одной фамилии из моих уст не услышите", - сказал он.

Омельченко также сообщил, что запросы, основанные на обращении матери, были направлены не только президенту Ющенко, но и в Генпрокуратуру, и в МВД.

Также он сообщил, что в среду официально направит все материалы главе Верховной рады Владимиру Литвину.

Омельченко также обратился ко всем журналистам с просьбой не обнародовать фамилию матери, детей и бывшего мужа, который был задержан.

"Не называйте фамилии, так как поймите, в какой нравственно-психологической ситуации они могут находиться", - призвал он.

В свою очередь, "Украинская правда" попыталась взять комментарий у депутата Виктора Уколова, но он не ответил на многочисленные звонки и sms-сообщения редакции на протяжении вторника.