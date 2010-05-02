В столкновении катера и моторной лодки погибли четыре подростка
18:28, 02 мая 2010Разное
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Трагедия в Днепропетровской области
Четыре подростка погибли в результате столкновения катера и моторной лодки в Днепропетровской области.
Как сообщает пресс-служба МЧС, возле села Красный Кут на реке Самара в районе речного порта в субботу днем столкнулись катер и моторная лодка. Погибли находящиеся в моторной лодке четыре подростка 1993-1995 годов рождения, еще один подросток 1993 г. р. с травмами средней степени тяжести госпитализирован.
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