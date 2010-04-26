Слона в киевском зоопарке отравили вареными яйцами?

В Киевском зоопарке предполагают, что умершего сегодня 39-летнего слона Боя отравили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявила директор зоопарка Светлана БЕРЗИНА, а также главный врач зоопарка Андрей МАРУНЧИН.

По словам С.БЕРЗИНОЙ, слон и в субботу, и в воскресенье находился в вольере и чувствовал себя хорошо. «Ничто не предвещало его смерть, не смотря на то, что слон Бой имел ряд заболеваний, связанных с протеканием ряда болезней на протяжении уже 10 лет», - подчеркнула она.

По информации А.МАРУНЧИНА, сегодня утром слон был выведен в открытый вольер и проходил программу «обогащения среды», то есть, когда еда разбросана по вольеру и слон ее ищет, двигаясь по вольеру, что способствует улучшению его здоровья. «Но внезапно, в течение буквально двух минут, он упал и умер. У него развилась сердечно-легочная недостаточность, асфиксия и он погиб на фоне благополучия. Он внезапно упал и на глазах работников просто в секунду умер», - сообщил главврач. По его данным, случилось это в 10.47.

«Диагноз будет поставлен после паталогоанатомического вскрытия. Но он умер с проявлениями острой интоксикации, сердечно-легочной недостаточности», - подчеркнул А.МАРУНЧИН. По его словам, сегодня утром в вольере нашли вареные яйца, которые не входят в рацион питания Боя. А.МАРУНЧИН подозревает, что ими слон и был отравлен. Яйца будут переданы на исследование.

Главврач также отбрасывает связь между смертью слона и диетой, которая ему была прописана. А.МАРУНЧИН подчеркнул, что из рациона были вычеркнуты каши и хлеб, но заменены они были большим количеством грубой растительной еды, большим количеством фруктов и мюслями.

На данный момент на территории зоопарка, как проинформировала С.БЕРЗИНА, находятся представители прокуратуры, а также государственной экологической инспекции и экологической инспекции Киева. Сегодня планируется провести паталогоанатомические исследования, которые будут проводить специалисты кафедры патологии и анатомии Аграрного университета и работники управления ветеринарной медицины Киева. Позже должны присоединиться независимые эксперты ветеринарной медицины.

По информации главного ветврача зоопарка, тело слона после исследований передадут, скорее всего, либо в Анатомический музей, в либо Музей зоологии Академии наук Украины.