Мерседес столкнулся с грузовиком: 7 человек погибли, 4 - травмированы

В Николаевской области сегодня ночью в результате столкновения автомобиля "Мерседес" с грузовиком "Вольво" семь человек погибли и еще четверо были травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 2 часа ночи вблизи с.Нечаянное Николаевского района, на 103 км автодороги Одесса – Мелитополь – Новоазовск, водитель легкового автомобиля „Mercedes Е-320” (в котором находились 10 человек) выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем „Volvo”. В результате ДТП погибли семь человек (водитель и пассажиры легкового автомобиля). Четверо пострадавших госпитализированы в Николаевскую больницу скорой медицинской помощи.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование. На месте ДТП работала оперативная группа Главного управления МЧС в Николаевской области.