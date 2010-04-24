Из-за строительства магазина 100 м дороги съехали с оползнем

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконной организации работ по строительству магазина в пгт Массандра (Ялта, АРК) на участке, принадлежащем ЗАО "Торговый дом "Массандра".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры АРК, работы были проведены с нарушениями противооползневого режима, без утвержденной градостроительной документации, разрешений на проведение подготовительных и строительных работ.

Эти противоправные деяния привели к активизации оползня, которым в марте текущего года разрушено 100 метров дорожного полотна автодороги. Местной территориальной громаде нанесены убытки на сумму более 500 тыс. грн.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Проверки соблюдения требований природоохранного и земельного законодательства в Крыму продолжаются.