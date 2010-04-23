В Луганске отметили 140-летие со дня рождения Ленина

Сегодня в Луганске отметили 140-летие со дня рождения Владимира Ленина. В митинге перед памятником Ленину участвовало около ста человек, преимущественно пожилого возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга отметили историческую значимость В.Ульянова (Ленина), некоторые из них сравнивали гуманистическую составляющую учения Ленина с идеями Христа и Будды. В частности, руководитель Луганской городской организации партии "Русский блок" Игорь ВОРОБЬЁВ завершил свое выступление призывом: "С нами Путин, Ленин и Христос!".

Закрывая митинг, председатель Луганской областной организации КПУ народный депутат Спиридон КИЛИНКАРОВ очертил основные цели Коммунистической партии Украины. Он заявил, что задача коммунистов - сначала вместе с Партией регионов "выбросить из парламента националистов", а затем "победить Партию регионов и выбросить из парламента всех капиталистов". “А программа-максимум - построение вместе с братскими народами нового союзного государства с правом народов на самоопределение", - сказал С.КИЛИНКАРОВ.

Он вручил партбилеты новым членам Компартии, самая молодая из них родилась в 1991 г. - в год распада СССР.

После митинга в честь юбилея Ленина по улицам Луганска прошел автопробег. Кроме того, согласно сообщению пресс-службы областной организации КПУ, ко дню рождения Ленина во всех районах и городах области были проведены традиционные “ленинские субботники”, проведены детские конкурсы: «Рисунки о Ленине» и «Произведения о Ленине», в городах области было размещено 30 билбордов с изображением Ленина и вопросом «Ну, как вам живется при капитализме?».