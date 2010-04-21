Шизофреник в Чернигове убил трех человек к дню рождения Гитлера

Работники милиции сегодня вечером около часа назад задержали жителя Чернигова, который вчера убил на улицах города трех человек и еще одного покалечил.

Как сообщил УНИАН директор Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ, задержанный – молодой человек, 1988 года рождения, по данным медиков, он болен шизофренией.

По словам Д.АНДРЕЕВА, у задержанного изъято орудие убийства – лопата с коротким черенком, одежда со следами крови. Все эти предметы переданы на исследование экспертам.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, задержанный является сторонником нацистской идеологии, и совершил преступления именно в день рождения Адольфа Гитлера.

Вместе с тем, Д.АНДРЕЕВ отметил, что задержание подозреваемого состоялось благодаря составленному пострадавшим, который выжил после нападения, фотороботу, информации местных жителей и данными персонала медицинских учреждений, которые проверяли свои картотеки на возможность выявления среди больных человека, объявленного в розыск.

Возбуждено уголовное дело. Идет допрос и документирование соответствующих данных.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове вечером 20 апреля в течение нескольких часов с чрезвычайной жестокостью были убиты трое людей. У всех погибших полностью разбиты головы неизвестным предметом, вероятно, лопатой.

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ взял под личный контроль расследование трех жестоких убийств в Чернигове.