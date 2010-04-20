Разведка рассекретила сводки НКВД за 1941 год

Сегодня Служба внешней разведки (СВР) Украины по случаю 65-й годовщины Победы передала в национальный музей Великой Отечественной войны ряд рассекреченных архивных документов и образцы специальной военной техники времен Второй мировой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время процедуры передачи председатель СВР Николай МАЛОМУЖ.

По его словам, среди этих документов - материалы со сводками киевского НКВД за 1941 год, в которых содержится информация о подготовке и засылке в тыл врага разведывательных групп и отдельных разведчиков накануне оккупации Киева, сообщение о расположении и передвижении немецких войсковых частей, о начале партизанского движения в Киевской области, задержании немецкой агентуры и др.

Кроме того, на временное экспонирование музея передана немецкая шифровальная машина "Энигма", выдержки расшифрованных телеграмм и материалы радиоразведки в период 1941-1945 годов.

"Процесс рассекречивания Служба внешней разведки будет продолжать, но тех материалов, которые не содержат опасности для граждан и общества", - сказал Н.МАЛОМУЖ.