В Черкасской области киевлянин совершил акт самосожжения

В селе Литвиновка Жашковского района Черкасской области 38-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, совершив акт самосожжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, он приехал погостить к сестре из Киева. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал покончить жизнь самоубийством. Но все его предупреждения никто всерьез не воспринимал. Но он сумел довести задуманное до конца. Придя на кладбище, мужчина облил себя с ног до головы бензином и поджег. Едва живого его нашли местные жители рядом с могилой своей матери.

Мужчину с ожогами 90% тела немедленно госпитализировали. Но спасти его жизнь не удалось. От полученных ожогов пострадавший умер в Жашковской районной больнице. Что побуждало его совершить акт самосожжения – не известно.