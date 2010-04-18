Автомобиль въехал в магазин: один человек погиб и пятеро ранены
13:46, 18 апреля 2010Разное
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Водитель не справился с управлением
В Донецкой области в селе Коньково Тельмановского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в здание магазина.
В результате ДТП один человек погиб и пятеро были травмированы, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины.
Согласно сообщению, трагедия произошла 17 апреля, автомобиль въехал в здание магазина, принадлежащего частному предпринимателю.
Проводится расследование.
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