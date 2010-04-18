Автомобиль въехал в магазин: один человек погиб и пятеро ранены

В Донецкой области в селе Коньково Тельмановского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в здание магазина.

В результате ДТП один человек погиб и пятеро были травмированы, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины.

Согласно сообщению, трагедия произошла 17 апреля, автомобиль въехал в здание магазина, принадлежащего частному предпринимателю.

Проводится расследование.